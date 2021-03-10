Горняк22: Преимущества

Дактилоскопическая регистрация – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека. Цель проведения добровольной дактилоскопической регистрации – это защита интересов человека, обеспечение его законных прав, сохранности здоровья и безопасности.

20.02.2021 на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/) МВД России размещен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (далее – законопроект).

Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет.

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется тенденция к увеличению числа граждан, достигших возраста 80 и более лет. По данным Росстата России за период с I января 2015 г. по 1 января 2020 г. численность граждан, достигших возраста 80 и более лет, увеличилась с 4 424,466 тыс. до 5 674,738 тыс. чел. По достижении указанного возраста повышается степень вероятности возникновения заболеваний, которые приводят к потере памяти. Соответственно увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным.Начало формы

Данная процедура никоим образом не оскорбляет чести и достоинства человека. Тем более, что является сугубо добровольной. И ещё важный момент: при желании каждый гражданин имеет право в любое время подать заявление об изъятии отпечатков его пальцев из банка данных.

Оформить дактилоскопическую регистрацию можно в Миграционном пункте пункта полиции по Новичихинскому району МО МВД России «Поспелихинский» по адресу: с. Новичиха, ул. Космонавтов, дом 5, тел. 22-4-33.

Начальник миграционного пункта С. Ю. Королев.

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