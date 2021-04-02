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Алтайский край

Горняк22: Предъявлено обвинение в мошенничестве представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следствия,в декабре 2015 года директор частного детского сада «Happy Baby» совместно с обвиняемой обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю.

В марте этого года директору частного детского сада было предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По месту жительства и работы представителя Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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