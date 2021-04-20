Горняк22: Представляем вашему вниманию статью сетевого издания ТОЛК о том, как уберечь детей от преступлений, совершаемых посредством сети интернет — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

pixabay.com Дети в опасности. В Алтайском крае растет число пострадавших от онлайн-педофилов

Знания родителей о виртуальном пространстве зачастую оказываются более скудными, чем у их детей. Это снижает авторитет взрослого и увеличивает шансы ребенка стать жертвой преступления

За 2020 год в Алтайском крае в два раза выросло число сетевых преступлений против несовершеннолетних. Число потерпевших детей увеличилось с 28 до 76. Из них 64 ребенка детей стали жертвами действий сексуального характера, еще четверо пострадали от распространения порнографических материалов. Самое страшное, что порой преступниками становятся родители потерпевших.

Все тайное может стать явным

Подобные преступления из единичных случаев в систему переросли примерно в 2014 году, рассказали в ходе «круглого стола» сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю. Тогда по всей стране было зарегистрировано 276 сообщений — сейчас их в разы больше.

За семь лет работы в этой сфере правоохранители научились выслеживать преступников, использующих технические «примочки» для сокрытия своей личности, и выуживать даже удаленную информацию. Раскрываемость у таких преступлений высокая.

«Лучше всего в технических вопросах подкованы преступники, которые занимаются дистанционными мошенничествами и торговлей наркотиками. Они активно пользуются VPN и «блуждающими» IP-адресами. Из сетевых педофилов таких не более 20% — остальные скрываться не умеют. Но зачастую их жертвами становятся дети из разных регионов, а иногда мы находим преступников даже на территории другого государства», — рассказал замруководителя отдела криминалистики СУ СКР по Алтайскому краю Роман Шаповал.

Преступления сексуального характера в Сети не совершаются случайно, уверены правоохранители. Все преступники прекрасно осознают, чем занимаются. Крайне редко бывает, что следователи выявляют только одно преступление: обычно в ходе расследования число жертв увеличивается.

Все злоумышленники абсолютно разные: как безработные, так и люди с высоким уровнем дохода, как одинокие, так и имеющие семью.

Родители – тоже преступники

Чаще всего жертвами интернет-педофилов становятся дети в возрасте 12-14 лет, но в последнее время участились случаи с детьми 8-11 лет. Пострадавшие могут быть как из благополучных семей, так и из тех, что стоят на учете. Доход родителей также не имеет значения: от интернет-преступлений не защищен никто.

«Преступники совершенствуются. Если раньше они использовали в основном шантаж и угрозы: «Я про тебя кое-что знаю и все расскажу», – то теперь пытаются добиться желаемого с помощью «пряника». Например, предлагают участие в конкурсе за приз. В качестве подарка обычно выступает дорогой смартфон. Ребенку говорят: «Пройдешь все задания — приз твой». И первые обычно безобидные, а затем уже начинаются просьбы сфотографироваться или снять видео без одежды и так далее», — говорит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних краевой прокуратуры Алексей Ивочкин. Одно из самых отвратительных явлений, с которыми сталкиваются следователи в ходе уголовного разбирательства, — преступления, которые совершают родители. Чаще всего они не удовлетворяют свои физические потребности, а делают это в целях заработка. «Мы фиксируем случаи, когда педофил размещает объявление о возможности заработать. Родители видят это, общаются с ним и выполняют его желания. Преступник может представиться женщиной, которой нужны фото обнаженных детей. Родителей, которые выполняют такие просьбы, мы привлекаем к уголовной ответственности за изготовление порнографических материалов», — пояснил замруководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Станислав Сарайкин. Куда потом утекают эти снимки, доподлинно неизвестно. Но следователи уже сталкивались с тем, что фото алтайских детей оказывались в распоряжении Интерпола. Какие соцсети опаснее Распространению сексуальных преступлений в Сети способствует отсутствие законодательной базы, которая бы регулировала процесс регистрации в соцсетях и общения в них. Зарегистрироваться может любой человек и указать любые данные. Также следователи сетуют на отсутствие модерации личных сообщений. «В основном сетевые преступления совершаются через «ВКонтакте» и «Одноклассники». В Facebook и Instagram более серьезный контроль, и там нарушений минимальное число», — отметил Станислав Сарайкин. Определенная доля преступлений остаются скрытыми, так как родители сами не хотят предавать огласке факт того, что их ребенок пострадал. На многих потерпевших выходят после того, как преступник уже пойман, а его переписки становятся основой уголовного дела. «Некоторые родители стыдятся, кто-то просто не хочет ворошить то, что случилось несколько месяцев назад: ребенок уже забыл об этом, а переписку стерли. Кто-то вовсе считает, что ничего страшного не случилось. И кому-то кажется, что у их детей будут проблемы в будущем, если они будут потерпевшими в рамках уголовного дела — что, безусловно, неправда», — рассказала старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю Елена Сергеева. Родители, загруженные своими проблемами, зачастую не находят времени для того, чтобы проконтролировать, что делает их ребенок в интернете, считают специалисты. Кто-то просто менее компетентен как пользователь в отличие от своего же чада — такой взрослый не способен научить ребенка правилам общения в интернете, а кто-то не считает это важным. Между тем несовершеннолетние легко поддаются влиянию: для них, по словам медицинского психолога больницы им. Ю.К. Эрдмана Ольги Старосельцевой, зачастую именно интернет, а не родители, и уж тем более не телевизор, является самым авторитетным источником информации. И психологические травмы, которые они могут получить от общения с педофилом онлайн, не менее опасные, чем от встречи с ним «в реале». Краевой следком намерен подготовить предложения по предупреждению подобных преступлений на имя губернатора края и законодателям. Среди идей — сделать регистрацию в социальных сетях более сложной (например, по паспортным данным или через Госуслуги), а также создание коротких анимационных фильмов, которые в доступной для детей форме научат их правилам общения в интернете. Анастасия Корягина

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