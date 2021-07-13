Горняк22: Представляем вашему вниманию статью, опубликованную в ведомственной газете «Следственный комитет РФ» о деятельности сотрудников СК России по Алтайкому краю по оказанию помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Ради детской улыбки
На свете нет ничего дороже детской улыбки, особенно когда она исходит от ребенка, которому приходится бороться с болью и болезнью. Десять лет назад в рамках телепроекта «Надежда на чудо» благотворительная акция следователей следственного управления СК России по Алтайскому краю переросла в настоящую дружбу офицеров с пациентами, родителями и врачами онкологического отделения краевого клинического центра охраны материнства и детства.
Сотрудники следственного управления не только помогают приобретать дорогостоящие лекарства детям и оплачивать перелеты в другой регион для прохождения лечения, но и делают жизнь ребят счастливее – исполняют желания в день рождения и другие праздники.
Когда офицеры узнали о мечте четырехлетнего Марка получить в подарок большую игровую парковку, то, не задумываясь, ее приобрели и сразу после выписки пригласили малыша к себе в гости в здание ведомства для вручения подарка. У мальчика загорелись глаза, как только он увидел коробку!
Не меньше обрадовалась подарку и двухлетняя Марьям. С четырех месяцев малышка борется с раком. Но, несмотря на испытание, девочка остается общительным ребенком, радующимся жизни. В свой день рождения она мечтала получить собственный домик. Следователи с удовольствием исполнили желание малышки. Чувство восторга передалось всем, кто видел реакцию девочки на подарок! Марьям долго не хотела выходить из домика, закрыв дверцу и завесив шторки. Мама девочки Маргарита рассказала, что Марьям – младшая из пятерых детей в семье, и они надеются и верят, что малышка сможет победить болезнь.
«Вы так много делаете доброго для наших деток! Спасибо вам за поддержку и теплое отношение!» – поблагодарила следователей женщина.
Волшебная коробка
Встречи с друзьямиследователями всегда проходят ярко и интересно. Нередко сотрудники управления приходят вместе с волонтерами – сказочными персонажами Бусинкой или Михуткой, а также могут привести художника для проведения мастерклассов по изготовлению оригами или раскрашиванию игрушек. И пусть хотя бы на короткое время, но дети, кажется, забывают о непростом пребывании в стенах больницы и болевых ощущениях.
Курс лечения проходит от полугода до полутора лет. И в это время дети не могут не то, что уехать домой, но даже просто выйти на улицу, ведь изза тяжелой болезни и изматывающего лечения организм очень ослаблен и иммунитет не может противостоять инфекциям. Возраст маленьких пациентов от шести месяцев до 17 лет. Все они мужественно проходят длительные и мучительные процедуры, борются с тяжелым недугом вместе со своими родителями.
Чтобы помочь детям думать о хорошем во время медицинских манипуляций, сотрудники следственного управления регулярно наполняют коробку храбрости, из которой маленькие пациенты выбирают подарки после прохождения необходимых процедур.
«Когда мы в очередной раз наполняли коробку, то подумали, как же это здорово, что мы хоть както можем мотивировать ребятишек на прохождение болезненного лечения, – рассказывает руководитель отдела кадров СУ СК РФ по Алтайскому краю Сергей Горячкин. – Каждый стремится достать из коробки храбрости чтонибудь интересное, это поднимает ребятам настроение, и они быстро переключаются на игровую деятельность».
Вирус дружбе не помеха
Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием для людей во всем мире. Изза сложной эпидемиологической обстановки пациенты онкологического отделения краевого клинического центра охраны материнства и детства вынуждены были находиться в изоляции в отделении со своими родителями и врачами. Ведь и без того слабое здоровье нужно оберегать от вируса. Но на протяжении всего времени пандемии сотрудники регионального следственного управления были на связи и узнавали о жизни детей, передавали им игрушки, книги, настольные игры, раскраски и канцелярские принадлежности, чтобы дни, проводимые в стенах больницы, проходили разнообразно и познавательно.
Сейчас офицеры снова могут посещать ребят. «Мы видим, с какой радостью дети и их родители встречают нас в отделении, – говорит Сергей Горячкин, – и не только потому, что ждут подарков. Не каждый взрослый человек сможет проводить такое количество времени в замкнутом пространстве медицинского учреждения, а ребенок тем более. Эти дети – герои, в сердцах и мыслях которых такое желание жить, что, пообщавшись с ними, начинаешь понимать, что в жизни понастоящему ценно!»
Сотрудники СУ СК РФ по Алтайскому краю очень надеются на то, что все маленькие пациенты навсегда покинут стены больницы и забудут пережитые боль и слезы. И сделают все возможное, чтобы дети, к которым они приходят, чаще улыбались.
Людмила Рязанцева, СУ СК РФ по Алтайскому краю