Горняк22: Представляем вашему вниманию статью, опубликованную в ведомственной газете «Следственный комитет РФ» о деятельности сотрудников СК России по Алтайкому краю по оказанию помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Ради детской улыбки

На свете нет ничего дороже детской улыбки, особенно когда она исходит от ребенка, которому приходится бороться с болью и болезнью. Десять лет назад в рамках телепроекта «Надежда на чудо» благотворительная акция следователей следственного управления СК России по Алтайскому краю переросла в настоящую дружбу офицеров с пациентами, родителями и врачами онкологического отделения краевого клинического центра охраны материнства и детства.

Сотрудники следственного управления не только помогают приобретать дорогостоящие лекарства детям и оплачивать перелеты в другой регион для прохождения лечения, но и делают жизнь ребят счастливее – исполняют желания в день рождения и другие праздники.

Когда офицеры узнали о мечте четырехлетнего Марка получить в подарок большую игровую парковку, то, не задумываясь, ее приобрели и сразу после выписки пригласили малыша к себе в гости в здание ведомства для вручения подарка. У мальчика загорелись глаза, как только он увидел коробку!

Не меньше обрадовалась подарку и двухлетняя Марьям. С четырех месяцев малышка борется с раком. Но, несмотря на испытание, девочка остается общительным ребенком, радующимся жизни. В свой день рождения она мечтала получить собственный домик. Следователи с удовольствием исполнили желание малышки. Чувство восторга передалось всем, кто видел реакцию девочки на подарок! Марьям долго не хотела выходить из домика, закрыв дверцу и завесив шторки. Мама девочки Маргарита рассказала, что Марьям – младшая из пятерых детей в семье, и они на­деются и верят, что малышка сможет победить болезнь.

«Вы так много делаете доброго для наших деток! Спасибо вам за поддержку и теплое отношение!» – поблагодарила следователей женщина.

Волшебная коробка

Встречи с друзьями­следователями всегда проходят ярко и интересно. Нередко сотрудники управления приходят вместе с волонтерами – сказочными персонажами Бусинкой или Михуткой, а также могут привести художника для проведения мастер­классов по изготовлению оригами или раскрашиванию игрушек. И пусть хотя бы на короткое время, но дети, кажется, забывают о непростом пребывании в стенах больницы и болевых ощущениях.

Курс лечения проходит от полугода до полутора лет. И в это время дети не могут не то, что уехать домой, но даже просто выйти на улицу, ведь из­за тяжелой болезни и изматывающего лечения организм очень ослаблен и иммунитет не может противостоять инфекциям. Возраст маленьких пациентов от шести месяцев до 17 лет. Все они мужественно проходят длительные и мучительные процедуры, борются с тяжелым недугом вместе со своими родителями.

Чтобы помочь детям думать о хорошем во время медицинских манипуляций, сотрудники следственного управления регулярно наполняют коробку храбрости, из которой маленькие пациенты выбирают подарки после прохождения необходимых процедур.

«Когда мы в очередной раз наполняли коробку, то подумали, как же это здорово, что мы хоть как­то можем мотивировать ребятишек на прохождение болезненного лечения, – рассказывает руководитель отдела кадров СУ СК РФ по Алтайскому краю Сергей Горячкин. – Каждый стремится достать из коробки храбрости что­нибудь интересное, это поднимает ребятам настроение, и они быстро переключаются на игровую деятельность».

Вирус дружбе не помеха

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием для людей во всем мире. Из­за сложной эпидемиологической обстановки пациенты онкологического отделения краевого клинического центра охраны материнства и детства вынуждены были находиться в изоляции в отделении со своими родителями и врачами. Ведь и без того слабое здоровье нужно оберегать от вируса. Но на протяжении всего времени пандемии сотрудники регионального следственного управления были на связи и узнавали о жизни детей, передавали им игрушки, книги, настольные игры, раскраски и канцелярские принадлежности, чтобы дни, проводимые в стенах больницы, проходили разно­образно и познавательно.

Сейчас офицеры снова могут посещать ребят. «Мы видим, с какой радостью дети и их родители встречают нас в отделении, – говорит Сергей Горячкин, – и не только потому, что ждут подарков. Не каждый взрослый человек сможет проводить такое количество времени в замкнутом пространстве медицинского учреждения, а ребенок тем более. Эти дети – герои, в сердцах и мыслях которых такое желание жить, что, пообщавшись с ними, начинаешь понимать, что в жизни по­настоящему ценно!»

Сотрудники СУ СК РФ по Алтайскому краю очень надеются на то, что все маленькие пациенты навсегда покинут стены больницы и забудут пережитые боль и слезы. И сделают все возможное, чтобы дети, к которым они приходят, чаще улыбались.

Людмила Рязанцева, СУ СК РФ по Алтайскому краю

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