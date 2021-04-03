Горняк22: Представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю03.04.2021
По ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю сегодня Октябрьским районным судом города Барнаула избрана мера пресечения представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
По данным следствия,в декабре 2015 года директор частного детского сада «Happy Baby» совместно с обвиняемой обеспечили изготовление и предоставление в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева
В марте этого года директору частного детского сада было предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По месту жительства и работы представителя Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски.
По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.