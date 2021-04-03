Горняк22: Представителю губернатора Алтайского края предъявлены обвинения в мошенничестве

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02 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Следственные органы Алтайского края в минувший четверг предъявили обвинение представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелле Штань в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, по данным следствия,в декабре 2015 года директор частного детского сада «Happy Baby» совместно с обвиняемой обеспечили изготовление и предоставление в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с его рыночной ценой. Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю.

В марте этого года директору частного детского сада было предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По месту жительства и работы представителя Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении чиновницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба АКЗС

Автор: vizitka01

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