Горняк22: Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту халатности должностных лиц комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Алтайскому краю доложить о ситуации с аварийным жильем в городе Барнауле. Также он поставил на контроль ход расследования уголовного дела о халатности должностных лиц комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула при решении вопроса о переселении жителей аварийных домов.

Следственными органами СК России по Алтайскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 293 УК РФ (2 эпизода). По данным следствия, в жилом доме № 51 по улице 1- я Западная города Барнаула, признанного аварийным, вечером 5 апреля 2021 года возникла угроза обрушения конструкций. Кроме того, в апреле текущего года в жилом доме № 54, расположенном в краевой столице по улице Советской Армии, признанного аварийным и подлежащим сносу в 2013 году, произошло частичное разрушение наружной стены, что повлекло угрозу обрушение кровли и эвакуацию жильцов. Установлено, что сроки отселения жильцов из многоквартирного дома по улице Советской Армии чиновниками комитета ЖКХ города не соблюдены, своевременных мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании не принято.

В настоящее время в Барнауле аварийными признаны более 220 многоквартирных домов. Жильцы аварийных домов вышли на митинг с обращением к властям взять ситуацию на контроль и решить сложившуюся проблему.

Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно разобраться в сложившейся ситуации с учетом доводов граждан и установить все обстоятельства произошедшего. Он потребовал дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.

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