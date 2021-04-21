Горняк22: Предприниматели Алтайского края могут поучаствовать в опросе по найму сотрудников

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20 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Торгово-промышленная палата Российской Федерации с 15 апреля по 15 мая текущего, 2021 года в рамках проекта «Рабочие кадры для МСП» проводит опрос предпринимателей, которые нанимают сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайской торгово-промышленной палаты.

Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров является одной из ключевых для бизнеса. Существующие на рынке труда предложения далеко не всегда соответствуют запросам предпринимателей, которым для осуществления текущей деятельности и реализации планов дальнейшего развития требуются работники, обладающие современными компетенциями.

В результате опроса будет наглядно представлена текущая ситуация и практический опыт бизнеса по решению проблемы кадрового дефицита. Будет дана оценка предпринимателями системы образования и переподготовки рабочих кадров.

Итоги опроса будут доведены до Правительства России, федеральных и региональных органов власти с целью корректировки существующих проектов, направленных на решение системных проблем рынка труда, и формирования программ подготовки кадров в интересах бизнеса.

В опросе могут принимать участие учредители (собственники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, представители микропредприятий, малых и средних компаний. Участвовать в опросе можно по ссылке.

Фото: ombudsmanbiz22.ru

Автор: vizitka01

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