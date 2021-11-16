Горняк22: Предприниматель предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью жителя Первомайского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, предприниматель в июле 2021 года заключил устный договор с жителем Первомайского района, согласно которому предоставил автокран для строительства дома. При этом он, не имея лицензии на осуществление конкретного вида деятельности, не обеспечил должный контроль за безопасными условиями труда при осуществлении строительных работ, связанных с перемещением и последующей установкой крупногабаритного груза. Обвиняемый установил автокран на не подготовленной площадке с не утрамбованным грунтом, а также допустил к работе на опасном производственном объекте хозяина строящегося дома и его знакомого, которые не имели квалификации стропальщика, после чего приступил к работе в качестве машиниста по подъему, перемещению и последующей установке железобетонных плит.

Вследствие проседания грунта на месте установки автокрана произошла потеря его устойчивости, в результате чего закрепленная на нем железобетонная плита упала на потерпевшего, причинив тяжкий вред здоровью в виде множественных переломов.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Первомайского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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