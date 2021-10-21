Горняк22: Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск ведомственного издания Следственного комитета России, посвященный Дню образования криминалистической службы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственный комитет России начал выпуск печатных ведомственных изданий чуть более трех лет назад. Первым изданием стала газета с одноименным названием. Сначала в ней размещались материалы, предназначенные для сотрудников ведомства. Сотрудники со всей страны делились опытом расследования различных преступлений, а руководство ведомства обобщало этот опыт и ставило перед подчиненными новые задачи. В течение первых двух лет газета выходила ежемесячно, а с 2020 года — дважды в месяц.

В 2019 году свет увидел популярно-правовой журнал «Записки следователя». Появилось больше возможности рассказывать о ветеранах следствия, кадетах, работе ведомственных вузов. На страницах издания можно поближе познакомиться с известными актерами, профессиональная деятельность которых пересекалась со следственными органами. Журнал издается 1 раз в два месяца.

В прошлом году материалы ведомственных изданий стали доступны широкому кругу читателей. На сайте Следственного комитета России появился соответствующий раздел. Новый номер газеты, посвящен Дню образования криминалистической службы. Ознакомиться с материалами изданий можно по ссылке https://pressa.sledcom.ru/.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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