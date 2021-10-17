Горняк22: Предлагаем вашему вниманию интервью следователя — криминалиста СУ СКР по Алтайскому краю Николая Жданова в газете «Каменские известия» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следователь и криминалист в одном лице.

19 октября 2021 года криминалисты органов Следственного комитета России отметят 67-ю годовщину создания своей службы.

Только имеющие значительный опыт расследования уголовных дел по сложным тяжким преступлениям, обладающие умением обращаться с профессиональной техникой могут претендовать на подобную должность. Именно с таким специалистом мы познакомились накануне профессионального праздника.

Место дислокации Николая Жданова, следователя-криминалиста отдела криминалистики СУ СК РФ по Алтайскому краю, находится в Каменском МСО.

КОРОТКО О СЕБЕ

— После школы, — начал разговор Николай Сергеевич о том, как он пришел в профессию, — я поступил и в 2003году закончил юридический факультет Алтайской академии экономики и права. Так как в вузе была военная кафедра, пошел не в армию, а на работу в прокуратуру Бийска. С 2004 года, можно сказать, осел в Камне. Перевелся сюда старшим помощником прокурора, потом работал следователем. В дальнейшем был следователем по особо важным делам 1-го отдела СУ. И с 2019 года занимаю должность следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления. Следственные действия мной проводятся в составе следственных групп. По указанию руководства следственного управления могу принять уголовное дело к производству.

На вопрос о «волшебном» чемоданчике криминалиста, Николай Сергеевич коротко сказал, что там есть все необходимое для осмотра места происшествия. Выезжать на все криминальные происшествия, оказывать помощь следователю в обнаружении, изъятии, упаковке следов, объектов с места преступления, в дальнейшем помогать следователю или самому назначать необходимые экспертизы — это его непосредственные обязанности. Дело в том, что в следствии работают молодые ребята и большинству не хватает опыта и навыков нашего собеседника. Он-то знает, как никто другой, алгоритм следственных действий. К его профессиональному взгляду добавляется современная техника, которая облегчает процесс обнаружения следов преступления.

— Иногда с помощью нашей техники, — поясняет следователь, — можно обнаружить следы, которые не видны обычным взглядом, найти скрытые на глубине предметы, тела жертв преступлений, спрятанные телефоны и другое. Рассказывать, что это за криминалистическое оборудование и как оно работает, думаю, нет необходимости.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Есть в архиве около 50 дел прошлых лет по особо тяжким преступлениям, совершенным на территории обслуживания следственного отдела. Изучаю такие дела самым тщательным образом, и если вижу малейшую зацепку, начинаю вместе с коллегами «копать».

В этом году раскрыты и расследованы три подобных преступления.

В селе Панкрушиха в 2003 году в собственном доме были убиты женщина и ее малолетний ребенок. Преступление оставалось нераскрытым до февраля нынешнего года. В ходе оперативно–следственных мероприятий установили по крупицам картину произошедшего. Оказалось, что два брата, проживавшие в селе, попадали в поле зрения следствия. Их допросили и стали отрабатывать другие версии, не давшие результат. А о братьях просто забыли, не до конца проверив их алиби. Когда мы стали опрашивать мужчин, они просто были в шоке, что через столько лет на них вышли.

В ходе возобновленного следствия один из братьев рассказал, что убитые в последнее время стали ему часто сниться. Вначале он говорил, что сделал это один. Когда стали проверять, соотносить показания с заключениями экспертиз, появились нестыковки. В его признании появилось множество белых пятен. Наши вопросы вывели его на признание, что убийство они совершали вдвоем с братом.

Жертвой была предпринимательница, и молодые люди (тогда им было чуть за 20 лет) решили обогатиться таким способом.

Один из мужчин продолжал жить в Панкрушихе до момента задержания. Второй перебрался в Барнаул, работал, женился. Собрано достаточно доказательств их вины и дело направлено в суд.

Также в этом году раскрыто преступление 1997 года. В Камень тогда приехали водитель и экспедитор из Кемеровской области. Последний в один из вечеров встретился на улице с двумя нетрезвыми приятелями, один из которых тоже был приезжий. Слово за слово, и выяснение отношений переросло в поножовщину, в которой кузбасский мужчина был убит.

Гость, совершивший преступление, уехал. Расследование тогда зашло в тупик. После того, как человек покинул наш город, он получил три судимости без реального лишения свободы. Стал заниматься ремонтом автомобилей, завел семью.

Внешне мужчина в свои 58 лет выглядел респектабельно. Даже сомнение появилось, может, не он совершил убийство. А когда в длительном разговоре вопросы загнали его в угол, открылось истинное лицо подозреваемого, который способен совершить преступление.

Пришлось за подозреваемым лететь за Урал, где тот проживал. В Камне его арестовали. Сейчас расследование завершено.

Я НЕ ОДИН

Рассказывая о раскрытии преступлений, Николай Жданов несколько раз повторил, что все это — результат совместной работы с сотрудниками уголовного розыска полиции, следователями следственного отдела.

— Мы совместно, шаг за шагом разрабатываем план действий, — поясняет собеседник, — делимся информацией. Например, чтобы полететь за подозреваемым в убийстве экспедитора, дважды пришлось съездить в Кемеровскую область, чтобы опросить свидетелей. Непросто было найти фото подозреваемого 1997 года, чтобы представить для опознания. Благо, что в одном из судов уголовное дело по нему не было уничтожено, и там сохранился снимок. Эту фотографию показали свидетелю в Кемеровской области. Тогда отправились в населенный пункт, где подозреваемый жил. А он в это время гостил у родственников в соседней области. И мы вынуждены были ждать, пока он вернется домой. Только в кино все быстро происходит, на самом деле расследование — это запросы-ответы, командировки, экспертизы, допросы и другое. Едешь, и если есть сопутствующие дела, на той территории прихватываешь и их.

Это потом уже интересно, когда все получается. Бывает, видим недоработанную версию, завершаем ее, а она пришла в тупик. Но это тоже результат и повод идти дальше.

Разговор со следователем-криминалистом оборвался несколько неожиданно. Поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с ножевым ранением. Николай Жданов вместе с коллегами выехал на место происшествия. Но об этом мы расскажем в следующий раз.

Газета «Каменские известия» корреспондент Наталья МОРОЗОВА. Фото Александра ЖДАНОВА.

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