Горняк22: Праздник

22 мая во всех общеобразовательных учреждениях района и их филиалах прошли мероприятия, посвященные празднику «Последнего звонка».

В отутюженной школьной форме, с лентой «Выпускник-2021» виновники торжества выстраивались на торжественную линейку. Уроки, переменки и домашние задания остались позади. Последний школьный вальс, добрые пожелания успешно сдать выпускные экзамены, а напоследок – напутственные слова от первоклашек. В знак признательности выпускники вручали своим учителям букеты. Сдержать слезы радости не удавалось не только родителям, но даже педагогам, которые все годы учебы наблюдали за становлением их как личности, вместе с ними радовались успехам и вместе с ними огорчались неудачам, прилагали немало усилий, чтобы из «человечка вырос Человек».

В этом году школы нашего района заканчивают 36 одиннадцатиклассников и 103 девятиклассника: в Новичихинской – 23 и 47; в Мельниковской – 4 и 15; в Долговской – 2 и 8; в Солоновской – 4 и 22, в Поломошенской – 1 и 11.

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