Горняк22: Правила ведения охоты в пограничной зоне » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с открытием осеннего сезона охоты, пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю напоминает, что в охотничьих угодьях, расположенных в пределах пограничной зоны действуют правила пограничного режима.

В соответствии с приказом ФСБ России от 16 июня 2006 г. номер 279 «О пределах пограничной зоны на территории Алтайского края» пограничная зона установлена в пределах муниципальных образований Бурлинского, Табунского, Кулундинского, Ключевского, Михайловского, Угловского, Рубцовского, Локтевского, Третьяковского, Змеиногорского и Чарышского районов и г. Славгорода.

Чтобы вести охоту в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль линии государственной границы, всем гражданам, желающим поохотиться, необходимо иметь разрешение пограничного органа (подразделения пограничного органа) на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне. Указанное разрешение одновременно будет являться и основанием для нахождения в пограничной зоне. За пределами пятикилометровой полосы местности от государственной границы ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне осуществляется только с письменного уведомления пограничных органов.

С целью оформления разрешения необходимо своевременно подать заявление установленного образца. Заявление следует подать через единый портал Госуслуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru, электронную почту пограничного управления pu.altaikrai@tob.fsb.ru, через почтовое отделение, а также обратившись в ближайшее подразделение пограничного управления. Следует учесть, что указанное разрешение оформляется в срок не позднее 15 рабочих дней для граждан Российской Федерации и не позднее 30 рабочих дней для иностранных граждан (лиц без гражданства).

Обращаем внимание, что за нарушение правил пограничного режима предусмотрена административная ответственность. Дополнительную информацию по указанной тематике можно получить по телефону доверия пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю 8(3852) 28-58-21, или по электронной почте pu.altaikrai2@fsb.ru.

Фото: пресс-служба пограничного ФСБ по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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