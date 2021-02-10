Горняк22: Правила пограничного режима в пограничной зоне • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За прошедший месяц сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю за нарушение правил въезда и пребывания в пределах пограничной зоны выявлено и привлечено к административной ответственности более 30 граждан.

Только в течение одного дня на территории Третьяковского и Михайловского районов в результате проведенных режимных мероприятий, а также благодаря полученной информации от членов добровольных народных дружин задержано 5 нарушителей пограничного режима, двое из которых оказались гражданами стран Центрально-Азиатского региона.

Причины нахождения в пограничной зоне у всех задержанных оказались разными: посещение родственников, осуществление хозяйственной деятельности. Однако, объединило нарушителей одно — нежелание оформить пропуск для законного пребывания в пограничной зоне. Как следствие — все задержанные привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 18.2 КоАП РФ в виде штрафа.

В связи с тем, что вышеуказанная категория правонарушений продолжает оставаться самой многочисленной из всех нарушений российского законодательства в сфере защиты и охраны государственной границы, пограничное управление напоминает, что пограничная зона на территории Алтайского края установлена в пределах муниципальных образований Бурлинского, Табунского, Кулундинского, Ключевского, Михайловского, Угловского, Рубцовского, Локтевского, Третьяковского, Змеиногорского и Чарышского районов, а также г. Славгорода в пределах которых действуют правила пограничного режима.

В частности, для въезда и пребывания в пограничной зоне, всем категориям лиц, необходимы документы, удостоверяющие личность. Этого достаточно для нахождения в полосе местности до пятикилометрового рубежа перед государственной границей. Для проезда далее, вглубь пограничной зоны, не имеющим в ней регистрации гражданам России, необходимо дополнительно иметь при себе пропуск в пограничную зону. Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд и пребывание в пограничной зоне осуществляется по документам, удостоверяющим личность и пропускам.

Для удобного и быстрого оформления пропусков необходимо подать заявление на Портале государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru. Также оформить указанное заявление можно в любом из подразделений пограничного управления, либо на официальном сайте ФСБ России www.fsb.ru или по электронной почте pu.altaikrai2@fsb.ru.

Образцы бланков заявок на получение пропусков также размещены на официальных сайтах правительства Алтайского края и администраций приграничных городов и районов края во вкладке пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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