Горняк22: Правила безопасности на водных объектах в зимний период • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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15 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Все знакомы с основными правилами безопасного поведения на водоемах, но не все их соблюдают. Это те люди, которые, не дожидаясь необходимой прочности льда, забывая про запрещающие знаки и указатели, выходят на ледовые поля, что бы лихо пробежать на коньках, опробовать хоккейные клюшки, посидеть с удочкой над лункой, а то и сократить путь и бесстрашно перейти водоем напрямик, не думая о последствиях.

Согласно статистических данных, в большинстве случаев гибнут на водоемах мужчины — любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а также те, кто, пренебрегает советами спасателей, и выходят на неокрепший, рыхлый и непрочный лед.

Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных проводимых мероприятиях на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Лед до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.

Как правило, во время становления льда, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

— безопасная толщина льда для одного человека: не менее 7 см;

— безопасная толщина льда для совершения пешей переправы: 15 см и более;

— безопасная толщина льда для проезда автомобилей: не менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:

— при температуре воды 24° С время безопасного пребывания: 7-9 часов,

— при температуре воды 5-15° С — от 3,5 часов: до 4,5 часов;

— температура воды 2-3° С оказывается смертельной для человека через 10-15 мин;

— при температуре воды минус 2° С смерть может наступить через 5-8 мин.

Правила поведения на льду

Чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать элементарные правила поведения на льду.

· Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, дождь, снегопад).

· При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами.

· Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара твердым предметом или лыжной палкой покажется, хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно также поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

· При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

· При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга 5-6 м. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

· На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

· В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность, объясняются, как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием, чувством обреченности. Быть готовым к решительным и умелым действиям самому часто означает спасти свою жизнь.

· Если на ваших глазах провалился человек под лед: немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 01, 02, 112 для абонентов сотовой связи.

· БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

· ТОНКИЙ ЛЕД ОПАСЕН!

Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: pixabay.com

Автор: vizitka01

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