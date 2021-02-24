Горняк22: Пожилому рубцовчанину установили у гаража две электроопоры и насыпали у ворот земли

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23 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сразу две электроопоры установили у ворот гаража 83-летнего рубцовчанина, даже не поставив его об этом в известность. Законно это или нет пока утверждать не будем, надеемся в этом разберутся компетентные органы, но расскажем о проблеме в целом, исходя из рассказа обратившегося к нам мужчины и визуального осмотра места установки столбов.

«Несколько дней назад, мне позвонил мой товарищ и сказал о том, что у моих ворот в гараж поставили два бетонных столба, теперь даже не знаю, как ты из него будешь выезжать. Когда я пришел в гараж и увидел это, мне стало не по себе. Две электроопоры стоят прямо у моих ворот, а землю при установке этих столбов, бросали к воротам. Теперь я как раньше ворота настежь не смогу открыть, а учитывая то, что у нас возле гаражей, и, раньше было не развернуться, теперь и, вовсе не знаю как буду выгонять машину», — рассказал журналисту портала «вРубцовске.ру» пожилой мужчина.

Вместе с дедушкой мы проехали к его гаражу, чтобы своими глазами посмотреть на указанную им проблему. Как выяснилось, его гараж расположен в гаражном кооперативе по переулку Семафорному, 4а. Одна электроопора установлена буквально в нескольких сантиметрах от гаража, другая чуть дальше. Землю, после установки столбов убрать не удосужились и накидали ее прямо под ворота гаража пенсионера. Теперь земля естественно примерзла, а соответственно, ворота не откроешь. Для пенсионера, учитывая его возраст, даже убрать землю от гаража, большая проблема.

Примечательно то, что электроопоры, при визуальном осмотре близлежащей территории, можно было расположить и возле «глухих» стен, где они никому бы не мешали, но, в тех местах, перед их установкой, нужно было убрать горы снега, а это, как известно, стоит денег. Исходя из этого, можно предположить, что, чтобы сэкономить на установке столбов, решили установить их где территория была расчищена силами собственников гаражей, не взирая на то, что таким образом создадут проблемы автомобилистам.

«Я не знаю куда мне теперь обращаться, и кому жаловаться. Мы с товарищем ездили уже в Рубцовский филиал «Алтайкрайэнерго» с целью выяснить, кто и на каком основании поставил там электроопоры, но внятного ответа не получили, как и, не увидели согласованного плана установки столбов. Фамилию и должность того, с кем мы разговаривали сказать не могу, от расстройства не запомнил, но были мы в административном здании «Алтайкрайэнерго» по Карла Маркса, на втором этаже. Единственное, когда мы сказали, что при установке электроопор мне под ворота накидали земли, наш собеседник позвонил, по моему предположению, бригадиру заведовавшему установкой опор, сказал ему, что землю за собой нужно убрать, так как люди жалуются, на что, тот ответил, что делать этого не будет. А, если дословно, то — «может им еще задницы подтереть». На этом их разговор закончился. Вот так у нас разговаривают с пожилыми людьми.», — добавил обратившийся к нам мужчина.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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