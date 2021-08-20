Горняк22: Пожилого мужчину до смерти избили в сторожевом вагончике в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотруднику одного из обществ с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть сторожа. Об этом сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

По данным следствия, 9 августа 2021 года обвиняемый, являясь сотрудником одного из обществ с ограниченной ответственностью, поехал в Заринский район, чтобы привезти продукты для сторожа предприятия. По дороге мужчина распивал спиртные напитки и на место прибыл в состоянии сильного алкогольного опьянения. В вечернее время, находясь в сторожевом вагончике, он стал конфликтовать с работником, после чего на почве личных неприязненных отношений избил 62-летнего мужчину, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника.

Место происшествия обвиняемый покинул и после задержания отрицал свою причастность к содеянному, утверждая, что сторож уже не подавал признаков жизни, когда он приехал к нему с продуктами. Однако версию мужчины следователи опровергли, впоследствии он сознался в содеянном.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

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