ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Пожарные эвакуировали людей из гостиницы в Рубцовске » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
13 часов Ago

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13 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Утром 12 августа в городе Рубцовске пожарными МЧС России был ликвидирован пожар в гостинице «Космос». По улице Строительной произошла сработка пожарной сигнализации в двухэтажном отдельно стоящем здании.

На месте работали 2 звена газодымозащитной службы. По прибытию на место происшествия было видно сильное задымление. Спасателями были эвакуированы сотрудники администрации и постояльцы гостиницы. Пожар локализован на площади 6 м. кв. В результате пожара никто не пострадал.

ГОРНЯК22 14.08.2021

ГОРНЯК22 14.08.2021

Фото: 22.mchs.gov.ru

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