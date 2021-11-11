ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago

Уважаемые коллеги! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Ваша служба призвана обеспечивать безопасность граждан и оберегать их покой, сохранять общественный порядок и соблюдение законности. Это сложный и напряженный труд участковых, оперативников, следователей,  дознавателей и других сотрудников Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Каждый день вы рискуете жизнью. Каждый из вас – надежда граждан на торжество правосудия и справедливости, залог правопорядка и законности. Наша с вами общая задача – не подрывать это доверие, укрепляя уровень совместной борьбы с преступностью всей правоохранительной системы.

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам органов внутренних дел. Их колоссальный опыт, несгибаемость духа и верность долгу стали образцом для нынешнего поколения офицеров, равняющихся на достижения старших товарищей. Также мы отдаем дань уважения тем защитникам правопорядка, кто не вернулся со службы и погиб от рук преступников во имя закона и справедливости.

Даже сегодня, в праздничный день, многие из вас находятся на боевом посту, решая сложные задачи, которые будут выполнены на самом высоком профессиональном уровне.

Коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю поздравляет вас с профессиональным праздником и желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия!

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