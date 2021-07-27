Горняк22: Поздравление Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Уважаемые коллеги!

Уважаемые ветераны следствия, студенты, кадеты образовательных учреждений Следственного комитета! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации!

Отправной точкой для нашего праздника стала дата 25 июля 1713 года, когда Петром Великим была основана следственная канцелярия Михаила Ивановича Волконского, ставшая первым отечественным вневедомственным органом следствия. В этот день принимают поздравления все те, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии следователя, к какому бы ведомству он ни относился. В этот день мы вспоминаем наших товарищей, отдавших свою жизнь при выполнении служебного долга – в борьбе с преступностью, ради будущего наших детей.

2021 год стал началом второго десятилетия нашей деятельности.

За прошедшие 10 лет в Следственном комитете произошли серьезные структурные преобразования, в результате которых оптимизирована штатная структура, значительно увеличилась численность следователей и криминалистов. За этот период в суды направлен почти миллион уголовных дел, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти триста семьдесят три с половиной миллиарда рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 267 миллиардов рублей.

Следует подчеркнуть, что после образования Криминалистического и Судебно-экспертного центров значительно повысилось качество следствия, сократились сроки его проведения. В Научно-исследовательском институте криминалистики активно ведутся разработка и внедрение в следственную практику новых технологий обнаружения следов преступников, в том числе совершающих серийные преступления.

Мы продолжаем активно развивать наши ведомственные образовательные учреждения, совершенствуем учебный процесс, прививаем будущим следователям такие качества, как справедливость, честность, умение самостоятельно принимать решения и, конечно, человечность, искреннее желание помочь тем, кто попал в беду. В приоритетном порядке в ведомственные образовательные организации нами организован прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, членам Общественного совета Следственного комитета, научных и консультативных органов, Совету Героев и объединению ветеранов следствия, которые помогают ведомству в решении поставленных задач! Многие ветераны и сегодня с нами в одном строю, помогая словом и делом своим младшим товарищам!

Уважаемые коллеги!

Сегодня Следственный комитет – это мощный коллектив единомышленников, перед которым стоят масштабные государственные задачи. В сентябре текущего года пройдут очередные парламентские выборы, и обеспечить соблюдение законности в период их подготовки и проведения – наша прямая обязанность.

Безусловно, у нас ещё достаточно нерешенных проблем, о чём свидетельствуют поступающие к нам обращения. Люди сталкиваются с несправедливостью, безразличием, но я уверен, что благодаря профессионализму и напряженному труду следователей, экспертов и криминалистов мы сумеем преодолеть все трудности.

Для людей следователь всегда олицетворял собой закон и справедливость, ведь именно от него зависит изобличение опасных преступников, защита и восстановление законных прав и интересов граждан. Заслужить доверие мы можем только высочайшим профессионализмом, ответственным отношением к делу, принципиальностью, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого гражданина, обратившегося к нам за помощью. Это особенно важно в наше время, когда преступность порой приобретает всё более ожесточенный характер, нередко проявляясь в крайних формах насилия и террора. Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования, и важно сохранять и укреплять оказанное доверие плодотворной деятельностью.

Хочу пожелать всем вам, посвятившим жизнь делу борьбы с преступностью, дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и счастья!

С праздником, товарищи!

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