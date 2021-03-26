Горняк22: Порядок ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне

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25 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В преддверии начала весеннего сезона полевых и сельскохозяйственных работ пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю напоминает о том, что некоторые участки, на которых будут проводиться полевые работы расположены в пограничной зоне, где действуют правила пограничного режима.

Следует отметить, что в этот период увеличивается количество нарушений российского законодательства гражданами, осуществляющими хозяйственную, промысловую и иную деятельности в приграничных районах.

В прошедшем году в конце марта на территории Рубцовского района 30 иностранных граждан занимались трудовой деятельностью в полях без соответствующего разрешения, за что были привлечены к административной ответственности.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не стать нарушителем пограничного режима сотрудники пограничного управления напоминают, что пограничная зона в Алтайском крае в соответствии с приказом ФСБ России от 16 июня 2006 г. № 279 «О пределах пограничной зоны на территории Алтайского края» установлена на территориях муниципальных образований Бурлинского, Табунского, Кулундинского, Ключевского, Михайловского, Угловского, Рубцовского, Локтевского, Третьяковского, Змеиногорского, Чарышского районов и г. Славгорода.

Обращаем особое внимание на то, что ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, за пределами пятикилометровой полосы местности от государственной границы, осуществляется только с письменного уведомления пограничных органов.

В пограничной зоне в пределах пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы всем категориям граждан наряду с документами, удостоверяющими личность (паспорт) необходимо иметь разрешение пограничного органа. Это разрешение одновременно будет являться и основанием для нахождения в пограничной зоне граждан, не имеющих регистрацию по месту жительства в пределах этой полосы для осуществления того вида деятельности, которое будет указано в разрешении.

Для оформления необходимых документов необходимо своевременно подать заявление (письменное уведомление) установленного образца. Форма документов определена Приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455.

Заявление можно подать через Единый портал государственных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru, электронную почту пограничного управления pu.altaikrai2@fsb.ru, при личном обращении в ближайшее подразделение пограничного управления и через почтовое отделение. Оформленное разрешение граждане получают лично, или по почте, не позднее 15 рабочих дней для граждан Российской Федерации и не более 30 рабочих дней для иностранных граждан (лиц без гражданства).

Более подробную информацию можно узнать на официальных сайтах правительства Алтайского края и администраций приграничных городов и районов региона во вкладке пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. На указанных ресурсах также находятся образцы бланков необходимых документов.

В связи с открытием весеннего сезона охоты напоминаем, что при осуществлении этого вида деятельности в пограничной зоне, также действуют правила пограничного режима, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Фото: bloknot-novorossiysk.ru

Автор: vizitka01

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