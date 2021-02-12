Горняк22: Портал • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Портал

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

 

Портал Госуслуг  помогает водителям проверить наличие штрафов, а также, не выходя из дома, записаться на прием в ГИБДД. 

Каждый автовладелец, находясь в отделе ГИБДД, чтобы попасть на прием, наверняка сталкивался с ожиданием в очереди. Однако чтобы не терять время, подать документы можно по предварительной записи на портале www.gosuslugi.ru. В любое  для вас удобное время вы можете подать заявление в электронном виде по вопросам совершения регистрационных действий в отношении  ваших транспортных средств, по приему квалификационных экзаменов и выдаче (замене) водительских удостоверений, а также получить информацию о допущенных административных правонарушениях в области дорожного движения.

Для этого всего лишь необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru.-> Личный кабинет -> Регистрация. Для регистрации вам необходимо указать номер своего мобильного телефона, адрес электронной почты, номер индивидуального лицевого счета социального страхования (СНИЛС).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК

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