Горняк22: Портал «вРубцовске.ру» выяснил как по закону восстановить VIN-номер на кузове автомобиля

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18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне, в ходе «Прямого разговора» с начальником ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» Алексеем Анохиным, стало известно, как в законном порядке восстановить, утраченный при ремонте VIN-номер кузова автомобиля.

Как известно, ранее это сделать было практически невозможно, и, если возникала такая проблема, то, автомобиль можно было смело отправлять в утиль.

Ситуация изменилась только в конце 2019 года, а именно, с вступлением в законную силу Постановления Правительства РФ № 1653 от 12.12.2019г. «Об утверждении требований к дополнительной маркировке транспортного средства, порядка ее нанесения и применения».

Таким образом, с 2020 года нанесение дополнительной маркировки осуществляется органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в соответствии с законодательством РФ, организациями, являющимися изготовителями транспортных средств, осуществляющими оформление паспортов транспортных средств.

Порядок нанесения маркировки указан в данном постановлении.

Стоит отметить, что на «Прямой разговор» Алексею Александровичу, помимо данного вопроса, поступило еще около двадцати вопросов, с ответами на которые, можно ознакомиться на странице «Прямого разговора» с начальником ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

Фото: mainpay.ru

Автор: vizitka77

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