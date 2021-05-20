Горняк22: Помните

14 мая 2021 года около 19 часов 15 минут на территории села Поломошное Новичихинского района произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Водитель автомобиля «Ниссан Атлас» при движении по ул. Центральной со стороны дома № 77 в сторону дома № 73 допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который передвигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении движения транспортных средств. Несовершеннолетний велосипедист, неожиданно для водителя автомобиля, резко изменил траекторию движения и начал двигаться в противоположную сторону дороги. В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал, а несовершеннолетний получил перелом средней трети правового бедра со смещением, госпитализирован в КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ».

Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас вспомнить о Правилах дорожного движения РФ, будь-то село или город — это не имеет значение, последствия могут быть еще печальней.

Уважаемые родители, когда вы покупаете велосипед или мопед (скутер) своему ребенку, задумайтесь, ведь на вас лежит огромная ответственность за жизнь вашего ребенка.

О. Репалова.

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