Горняк22: Получайте

Наиболее простой и удобный способ получить необходимые государственные услуги по линии ГИБДД – это воспользоваться возможностями единого портала государственных услуг.

Данный ресурс удобен в пользовании и создан специально для людей, которые хотят сэкономить свое время при получении госуслуги и необходимой информации. Регистрация транспортного средства, получение и замена водительских удостоверений — все эти действия можно спланировать на удобное для вас время, воспользовавшись возможностями Единого портала государственных услуг (www.qosusluqi.ru). Сделать это можно либо по мобильному телефону, либо с помощью персонального компьютера. Главное условие предварительная регистрация на сайте. После ознакомления с порядком оказания госуслуги необходимо активизировать вкладку «Получить услугу» и пошагово выполнять предлагаемые действия. Для удобства на сайте можно указать опцию «SMS- оповещение» или оповещение по электронной почте.

Для регистрации заявки необходимо заранее определиться с датой и местом оказания госуслуги и подготовить для ввода в систему необходимые документы.

Возьмем в качестве примера: как снять с учета автомобиль через Госуслуги?

Для того, чтобы прекратить регистрацию через госуслуги, вам нужно иметь подтвержденную учетную запись. Данные паспорта заполняются автоматически. Останется указать в электронном заявлении дату продажи автомобиля, номер СТС и приложить к заявлению сканированный договор купли-продажи. После чего остаётся дождаться статуса заявление – услуга предоставлена, его можно проверить на сайте в разделе уведомления. В результате нет необходимости идти в отделение ГИБДД.

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