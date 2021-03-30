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Алтайский край

Горняк22: Полмиллиона рублей украл с продуктовой оптовой базы молодой житель Алтайского края

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

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29 марта 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из оптовой базы в Алейске. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками уголовного розыска, была установлена личность и местонахождение 22-летнего летнего местного жителя.

Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек часто приходил на склад в гости к своему другу, который работал грузчикам и видел, как хозяйка пересчитывает крупную сумму денег и кладет их в кассу. Злоумышленник воспользовался тем, что в помещении склада никого не было, и совершил кражу денежных средств. По предварительным данным ущерб составил почти полумиллиона рублей.

Как удалось установить, на похищенные деньги злоумышленник приобрел себе машину ВАЗ-2110, остальные средства он потратил на личные нужды. В ходе осмотра места жительства у подозреваемого были изъяты дорогостоящие ноутбук, видеокамера и автомобиль.

Пропажу денежных средств обнаружила хозяйка оптовой продуктовой базы. Она обратилась, непосредственно, в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. В настоящий момент подозреваемый дает признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Фото: 22.мвд.рф

ИСТОЧНИК

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