Горняк22: Полиция Рубцовска предупреждает о звонках телефонных мошенников » Городской портал — вРубцовске.ру

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13 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в полицию обратилась местная жительница с заявлением о хищении более 90 тысяч рублей. Предварительно установлено, что потерпевшей, 1979 года рождения, на сотовый телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Злоумышленники стали убеждать женщину, что мошенники пытаются похитить денежные средства и необходимо перевести хранящиеся денежные средства на резервный счёт. Затем горожанке стали поступать звонки с номеров 495… , зарегистрированные как телефоны отделов полиции города Москвы. Лже-полицейские подтвердили информацию банковских работников и попросили женщину оказать помощь правоохранителям в задержании преступников. Потерпевшая согласилась и перевела через банкомат на указанный абонентский номер 94 тысячи рублей.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Рубцовский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

Фото: spyiz.com

Автор: vizitka01

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