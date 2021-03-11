Горняк22: Полиция проводит информационно-профилактическую акцию #СДЕЛАЙОТВЕТНЫЙЗВОНОК

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10 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. «Сделайте ответный звонок» — эта простая рекомендация поможет уберечься от уловок потенциальных мошенников, которые пытаются обмануть граждан и завладеть их деньгами, пользуясь мобильной связью и иными технологиями в IT-сфере.

Сотрудники полиции напоминают: в последнее время в числе других участилось количество звонков гражданам от потенциальных мошенников, которые могут представляться:

— сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры);

— дежурных частей;

— следователями;

— сотрудниками банков и иных финансовых организаций;

— представителями неких брокерских контор и финансовых бирж;

— представителями медицинских страховых компаний.

Злоумышленники пользуются различными софтами и программами, которые позволяют осуществить замену номера, с которого поступает звонок. В связи с этим принимающая сторона действительно видит телефоны, похожие или полностью повторяющие номера горячих линий банков, дежурных частей, иных официальных органов и организаций, которые зачастую могут начинаться с цифр 8-800… или 8-495…

Как правило, абонент, который представляется сотрудником безопасности банка или правоохранительных органов, сообщает о том, что на Вашем счете замечены подозрительные операции и для того, чтобы «обезопасить» денежные средства нужно перевести их на другой счет или даже оформить кредит на Ваше имя, чтобы «вычислить преступника». Это ложь! Не поддавайтесь на уловки мошенников! Положите трубку!

#СДЕЛАЙТЕОТВЕТНЫЙЗВОНОК!

Ответный звонок, который Вы сделаете самостоятельно, позволит Вам попасть на настоящую горячую линию банка, страховой компании или в дежурную часть полиции. Где Вам подтвердят, что никто не имеет права интересоваться Вашим вкладом и запрашивать информацию конфиденциального характера.

Расскажите об этом своим родным, особенно пожилым родственникам, друзьям и знакомым. Поделитесь этим постом в социальных сетях и мессенджерах.

Не забывайте: если Вам звонит неизвестный, интересуется Вашим вкладом или предлагает оформить на Ваше имя кредит, выпытывает данные и CVC-код Вашей банковской карты: #СДЕЛАЙТЕОТВЕТНЫЙЗВОНОК!

Фото: 22.мвд.рф

Автор: vizitka01

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