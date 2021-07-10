Горняк22: Полиция предупреждает об ответственности за реализацию и приобретение фальшивых прививочных сертификатов » Городской портал — вРубцовске.ру

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09 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В настоящее время в сети Интернет периодически появляется информация с предложениями о продаже неких прививочных сертификатов. Зачастую за определенную сумму предлагается приобрести фальшивый прививочный сертификат.

На территории Алтайского края на данный момент подобных фактов не зарегистрировано. Но сотрудники полиции проводят активную профилактическую работу, направленную на противодействие возможной реализации поддельных прививочных сертификатов. В полиции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством за изготовление и подделку прививочных сертификатов наступает ответственность в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание по статье 327 Уголовного кодекса РФ за подделку или оборот фальшивых документов — лишение свободы на срок до четырех лет. Максимальная санкция статьи за использование заведомо поддельных документов — арест на срок до полугода.

Действующее законодательство также предусматривает ответственность для тех, кто решил приобрести и воспользоваться поддельным прививочным сертификатом. Владельцы таких документов могут потенциально поставить под угрозу жизнь и здоровье окружающих. За незаконное приобретение подобного сертификата наступает ответственность в соответствии со статьей 236 Уголовного кодекса: «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до одного года, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека — до пяти лет лишения свободы

Необходимо помнить и о том, что поддельный сертификат не пройдет проверку на Едином портале государственных услуг.

В случае, если кому-либо из граждан стала известна информация о реализации поддельных прививочных сертификатов, об этом необходимо сообщить по телефонам 02, 102 (с мобильного), либо обратиться в ближайший отдел полиции. Вся информация будет незамедлительно проверена, сотрудники органов внутренних дел примут все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.

Фото: kikonline.ru

Автор: vizitka01

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