Горняк22: Полиция предупреждает о квартирных кражах, совершаемых в летний период

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13 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В летний период горожане выезжают на дачи, как правило, забывая о мерах по сохранности имущества, оставленном в квартире.

Полиция напоминает, что злоумышленники при длительном отсутствии в жилище хозяев могут без особых усилий вычислить потенциальную жертву воровства.

Обращайте внимание на следующие моменты:

— В почтовый ящик, как правило, помещаются объявления или газеты. Если их не вынуть — Вы подадите четкий сигнал ворам.

— Под коврик кладется кусок печенья. Если он не будет раздавлен — квартира в опасности.

При обнаружении подобных «знаков» следует немедленно поставить квартиру под охрану, сообщить о своих подозрениях участковому, соседям.

Чаще всего злоумышленники просто подбирают ключи. Существует немало замков, которые открываются практически сразу. Немного реже используют отмычки. Еще реже проникают в квартиры через окна или балконы. Особенно это характерно для квартир, расположенных на первом и последнем этажах, у пожарных лестниц или газовых труб, тянущихся вдоль стен. Довольно распространенный способ — отжатие дверей или выбивание их кувалдой, если дверь открывается внутрь. Самым хитрым способом квартирного воровства является проникновение в жилище путем свободного доступа. Это могут быть и лже-полицейские, лже-сантехники, или лже-соседи сверху или снизу.

Для того, чтобы предупредить квартирную кражу, необходимо предпринять комплекс необходимых мер безопасности:

— входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться на замок. Вынимайте или поручайте соседям вынимать корреспонденцию из почтового ящика, если Вы покидаете квартиру надолго. На окнах квартир первых, вторых и последних этажей должны быть установлены решетки.

Конечно, все эти средства лишь вспомогательные и могут в определенных случаях помочь, но основным методом профилактики и предупреждения квартирных краж должна быть установка квартиры под охрану.

В то же время не теряют актуальности кражи из дачных домов. Горожане перевозят в домики необходимые личные вещи, бытовую технику, инструмент, стройматериалы и другое ценное имущество.

В связи с этим полицейские предупреждают владельцев дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего садового имущества, не оставлять его без присмотра.

В случае личного отсутствия на дачном участке необходимо попросить соседей, постоянно проживающих рядом с Вашим участком, присматривать за домом и иными постройками и сразу же сообщить о посторонних лицах в полицию.

Если кража произошла, незамедлительно сообщить об этом в полицию. До приезда сотрудников полиции постарайтесь сохранить следы преступления.

Фото: riapo.ru

Автор: vizitka01

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