Горняк22: Полиция предупреждает граждан об ответственности за самовольную вырубку лесных насаждений » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Лес является одним из важнейших объектов природы. Этот компонент окружающей среды заключает в себе ресурсный потенциал по восстановлению природы от негативных факторов промышленности.

В Российской Федерации процесс вырубки леса отрегулирован на законодательном уровне. Незаконная вырубка леса, в зависимости от размера причиненного ущерба, влечет административную или уголовную ответственность. При этом, незаконная вырубка — это повреждение деревьев до состояния прекращения их роста при отсутствии соответствующей разрешительной документации. К незаконной вырубке леса, также можно отнести и незаконно выданные разрешения и вырубки, проведенные с нарушением сроков и несоблюдением указанных пород.

В то же время, понятие незаконной вырубки относится не ко всем деревьям. К примеру, растительность на своем земельном участке Вы можете спиливать безо всякой разрешительной документации, а то время как за деревья, находящиеся в муниципальной или государственной собственности (насаждения входящие в Гослесфонд; насаждения в парках, аллеях, деревья вдоль железных и автомобильных дорог), уже придется отвечать, вне зависимости от того, были они высажены человеком или выросли самостоятельно. К объектам незаконной вырубки также можно отнести деревья, находящиеся на территории сельхозугодий и лесопитомников. Таким образом, получение соответствующего разрешения, в случае необходимости вырубки дерева, находящегося на муниципальной или федеральной территории, является обязательным.

Охрана окружающей среды от преступных посягательств и предупреждение экологических преступлений входят в число основных задач МВД. Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на пресечения преступлений в лесной отрасли.

Полиция призывает население проявлять гражданскую сознательность в сбережении насаждении и напоминает о том, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность за незаконную рубку предусмотрена в тех случаях, когда причиненный ущерб не превышает 5 тыс. руб., что регламентировано статьей 8.28 КоАП РФ, а в случае превышения ущерба наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260 УК РФ.

За незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, уголовным кодексом предусмотрен штраф в размере до пятисот тысяч рублей, а то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, увеличивает штраф до трех миллионов рублей.

Всех, кто обладает информацией о гражданах, занимающихся незаконной вырубкой деревьев, просим сообщать об этом в полицию по телефону «102».

Фото: 04.мвд.рф

Автор: vizitka01

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