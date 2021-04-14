Горняк22: Полицейский и его супруга спасли семью рубцовчан из горящего дома

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13 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Возгорание одного из частных домов произошло в ночное время суток. Сотрудник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Рубцовский» старший прапорщик полиции Владимир Майснер вместе со своей супругой проснулись от шума и треска, доносящихся с улицы, — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Выглянув в окно, супруги увидели, что горит соседний дом. Не раздумывая, они выбежали на улицу на помощь соседям.

Огнём уже были полностью охвачены крыша, часть дома и входная дверь. Владимир Майснер услышал крики о помощи и увидел в окне двоих малолетних детей и взрослых. На окнах были установлены металлические решётки, поэтому выбраться самостоятельно пострадавшие не могли.

В это время мимо проезжал автомобиль скорой помощи, направлявшийся на другой вызов. Водитель сразу поспешил на помощь. Владимир Майснер, его жена, водитель и ещё один мужчина, проживающий по соседству, подручными средствами сорвали с окна решётку, вынесли на руках детей 8 и 9 лет и помогли выбраться на улицу их родителям.

Пострадавших сопроводили до автомобиля скорой помощи. В то же время соседи вызвали сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание.

Благодаря своевременным действиям и оказанной помощи, во время пожара никто не пострадал. В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением врачей. Взрослым была оказана необходимая медицинская помощь, они переехали к родственникам.

Фото: 22.мвд.рф

Автор: vizitka77

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