Горняк22: Полицейские в Алтайском крае взяли рыбу под охрану

|

13 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ежегодно, в период нереста рыбы, сотрудниками полиции проводится оперативно-профилактическая операция «Путина», — сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители совместно с представителями общественности проводят рейдовые мероприятия по рекам Бия, Катунь и их притокам. Не остаются без внимания и озера. Так, во время проведения рейда, на карьерах в районе ТЭЦ были замечены двое мужчин, вылавливающих рыбу сетями. В итоге у одного из них была изъята моторная лодка, две сети и улов. У второго жителя наукограда обнаружили 18 окуней, одну плотву и три сети.

Немалую работу в этом направлении проводят участковые уполномоченные. В ночное время, объезжая берег реки Бия в районе села Стан-Бехтемир, ими был замечен неизвестный, который с помощью сетей ловил рыбу. В ходе осмотра места происшествия у него изъяли лодку, сети, 15 карасей и одну щуку. В настоящее время по всем фактам проводятся предварительные проверки. В действиях задержанных усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Максимальное наказание, которое грозит фигурантам, — два года лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают, что в реках Алтайского края до 20 мая, а на озерах до 25 мая, действует запрет на передвижение по водоемам на моторных лодках, запрещен лов рыбы сетями. Разрешен лишь с берега и на удочку.

Фото: 22.мвд.рф

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК