Горняк22: Полицейские Рубцовска проводят акцию «Помоги пойти учиться» » Городской портал — вРубцовске.ру

|

19 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В преддверии Дня знаний полиция проводит акцию «Помоги пойти учиться», организованную с целью оказания содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Проводится она во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, учреждений и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерами.

В ходе профилактических межведомственных рейдов сотрудники полиции посещают семьи, находящиеся в непростых жизненных условиях, оказывают им консультативную и практическую помощь в подготовке детей к новому учебному году.

Фото: psy-files.ru

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК