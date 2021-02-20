Горняк22: Полицейские Рубцовска нашли и вернули рубцовчанке потерянный кошелек с деньгами

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19 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Рубцовские полицейские оперативно отреагировали на заявление пожилой рубцовчанки о пропаже кошелька с деньгами. В свою очередь женщина написала благодарность в адрес правоохранителей.

Как пояснили в пресс-службе МО МВД России «Рубцовский», накануне в полицию со словами благодарности в адрес сотрудников МО МВД России «Рубцовский» обратилась 70-ти летняя жительница Рубцовска.

Рубцовчанка рассказал о том, что вернувшись с прогулки по городу, обнаружила пропажу кошелька с деньгами. Женщина сразу же обратилась в дежурную часть полиции. Заявительница призналась, что сама виновата в том, что невнимательно отнеслась к своему имуществу, но попросила полицейских помочь ей вернуть деньги. В ходе работы по заявлению оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант полиции Вячеслав Дубров установил маршрут передвижения женщины и выяснил, что кошелек был оставлен заявительницей в одной из аптек города. Пенсионерка была приятно удивлена, когда в тот же день полицейский вернул ей утерянное имущество.

Рубцовчанка искренне благодарит полицию, отметив оперативность и ответственное отношение сотрудников к своей работе.

Фото: krivoe-zerkalo.ru

Автор: vizitka01

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