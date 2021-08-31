Горняк22: Полевой военный аэродром соорудили под Рубцовском » Городской портал — вРубцовске.ру
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30 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Полевой военный аэродром для посадки транспортных самолетов Центрального военного округа (ЦВО) появился в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Инженерно-аэродромный батальон ЦВО завершил его строительство под городом Рубцовск. Взлетно-посадочная полоса аэродрома позволяет выполнить посадку транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8.
Кроме того, на аэродроме оборудована площадка для стоянки и дозаправки самолетов и вертолетов.
Фото: structure.mil.ru