Горняк22: Подозреваемому в посягательстве на жизнь участкового уполномоченного полиции избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка).

По данным следствия, 14 июля 2021 года участковый уполномоченный отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу выехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба для вручения повестки о явке на следственные действия 57-летнему фигуранту уголовного дела о фальсификации доказательств. Днем 15 июля тело полицейского с колотым ранением шеи и признаками термического поражения, а также сожженный автомобиль были обнаружены на участке местности недалеко от поселка.

Следователи СК и оперативные сотрудники МВД по горячим следам раскрыли преступление и задержали неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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