Горняк22: Почти 15 миллиардов рублей направили в Алтайском крае на капремонты и строительство объектов образования » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. За период с 2018 по 2021 годы в регионе почти 15 миллиардов рублей направлено на капитальные ремонты и строительство более чем 850 социально значимых объектов образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.

Всего построено 8 школ и 11 детских садов, удалось выполнить 560 капремонтов в детских садах и школах, а также отремонтировать школьные спортзалы, детские летние оздоровительные лагеря, объекты дополнительного образования в период с 2018 по 2020 годы.

С начала этого года ведется строительство 8 школ, 15 детских садов, также выполняется 75 капитальных ремонтов школ и детских садов.

Кроме того, в рамках краевой адресной инвестиционной программы разрабатывается 15 новых проектов по строительству школ и 4 — по строительству детских садов.

Фото: altairegion22.ru

Автор: vizitka01

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