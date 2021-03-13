Горняк22: Почти 100 килограмм сыра украли работники предприятия в Рубцовске

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12 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Рубцовским городским судом осуждены бывшие работники одного из продовольственных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Судом установлено, что весной 2020 года четверо ранее не судимых жителей города, работая на одном из местных предприятий, производящих сыр, решили похитить часть производимой продукции. Договорившись между собой и продумав план совершения преступления, группа работников украла с предприятия почти 100 килограмм сыра, причинив собственнику ущерб на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

Один из работников скрылся с места преступления с сыром на автомобиле, имел возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению. Однако до того, как он успел это сделать, его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При осмотре транспортного средства похищенный сыр был изъят и возвращен законному владельцу.

Действия бывших работников предприятия судом квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. При определении наказания с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, наиболее соразмерным суд счел наказание в виде штрафа, назначив его каждому из подсудимых.

Фото: r2.mt.ru

Автор: vizitka01

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