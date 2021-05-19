Горняк22: Почта России объявляет конкурс в поддержку национальной футбольной сборной на ЕВРО 2021

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18 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В преддверии чемпионата Европы по футболу ЕВРО 2021 cборная России и официальный партнер команды Почта России объявляют конкурс «Письмо сборной». Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.

Авторы лучших посланий получат призы: мячи и футболки с автографами сборной. Победителей определит жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами:

— в бумажном виде — письмом до востребования по адресу 115172, Москва, ул. Народная д. 9, в строке получателя необходимо указать «Конкурс Почта сборной»;

— в электронном виде на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;

— через форму на сайте pochta.rfs.ru.

Конкурс проходит до 9 июня 2021 г. Жюри будет выбирать трех победителей каждую неделю по четвергам с 13 мая по 10 июня включительно. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте pochta.rfs.ru.

Станислав Черчесов, главный тренер национальной сборной России:

«Мы все хорошо помним, как три года назад в России прошел чемпионат мира. Сборная России получила колоссальную поддержку как с трибун стадионов, так и буквально со всех уголков нашей огромной страны. И это стало одним из важных факторов успешного выступления нашей команды на таком крупном турнире. Поэтому будем рады вместе с Почтой России предоставить болельщикам возможность обратиться к футболистам, выразить слова поддержки на чемпионате Европы. Наши парни играют для вас!»

Фото: zvezdagukovo.ru

Автор: vizitka01

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