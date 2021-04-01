ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: По сообщению СМИ о несвоевременном оказании медицинской помощи водителю такси в городе Рубцовске следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

В новостной ленте одного из региональных информационных агентств опубликовано сообщение жителя края о несвоевременном оказании помощи его отцу. По словам гражданина, в городе Рубцовске сотрудники полиции доставили его отца – водителя такси в наркологический диспансер, несмотря на отсутствие признаков алкогольного опьянения. Только спустя продолжительное время полицейские и сотрудники наркодиспансера заметили ухудшение состояния здоровья мужчины и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции и наркологического диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в истязании 6-летней дочери своей сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в истязании 6-летней дочери своей сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в истязании 6-летней дочери своей сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в истязании 6-летней дочери своей сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в истязании 6-летней дочери своей сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в истязании 6-летней дочери своей сожительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021
Алтайский край

Горняк22: В Тальменском районе глава одного из сельсоветов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Апр 1, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar