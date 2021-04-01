Горняк22: По сообщению СМИ о несвоевременном оказании медицинской помощи водителю такси в городе Рубцовске следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В новостной ленте одного из региональных информационных агентств опубликовано сообщение жителя края о несвоевременном оказании помощи его отцу. По словам гражданина, в городе Рубцовске сотрудники полиции доставили его отца – водителя такси в наркологический диспансер, несмотря на отсутствие признаков алкогольного опьянения. Только спустя продолжительное время полицейские и сотрудники наркодиспансера заметили ухудшение состояния здоровья мужчины и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции и наркологического диспансера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК