Горняк22: По сообщению СМИ о ненадлежащем воспитании несовершеннолетних детей в городе Барнауле следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В одной из социальных сетей Интернета опубликовано сообщение жительницы города Барнаула о нахождении несовершеннолетних в социально опасном положении. По словам женщины, родители не злоупотребляют спиртными напитками, однако ведут безответственный образ жизни — не заботятся о здоровье, полноценном питании и гигиене трех несовершеннолетних детей. Кроме того в доме отсутствует свет и газ. По данному сообщению средств массовой информации следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводитсяа доследственная проверка, в ходе которой также будет дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики.

В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в социальном учреждении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по инфоормационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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