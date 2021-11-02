Горняк22: По сообщению СМИ о ненадлежащем качестве питьевой воды, поставляемой жителям поселка Сибирская Долина, организована процессуальная проверка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители поселка Сибирская Долина города Барнаула вынуждены длительное время пользоваться некачественной питьевой водой. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также установить признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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