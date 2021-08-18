Горняк22: По сообщению СМИ о нарушении прав ребенка-инвалида в городе Бийске следственными органами СК России по Алтайскому краю организована доследственная проверка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В средствах массовой информации региона опубликовано сообщение о том, что ребенку-инвалиду в городе Бийске должностные лица Фонда социального страхования отказывают в выдаче инвалидной коляски. По словам мамы девочки, ребенок вынужден ездить на неприспособленном для ее заболевания средстве передвижения, вследствие чего она уже упала и сломала обе ноги.

По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована процессуальная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на предмет халатности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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