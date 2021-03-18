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Алтайский край

Горняк22: По сообщению о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Барнауле следственными органами СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

  Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 

По предварительным данным следствия, вечером 12 марта 2021 года на остановке общественного транспорта возле проспекта Красноармейский и улицы Анатолия водитель маршрутного автобуса № 73 не убедившись, что все пассажиры вошли в салон, начал движение. В результате произошедшего женщина-пассажир упала, получив травму в виде перелома позвоночника.

В ходе предварительного следствия предстоит изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Елена Коновалова

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