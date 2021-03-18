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Алтайский край

Горняк22: По сообщению о ненадлежащем оказании услуг водителем маршрутного автобуса в городе Барнауле следственными органами СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В одной из социальных сетей опубликовано сообщение жительницы Барнаула о том, что 12 марта 2021 года на остановке общественного транспорта  возле проспекта Красноармейский и улицы Анатолия водитель маршрутного автобуса № 73 не убедившись, что все пассажиры вошли в салон, начал движение. В результате произошедшего женщина-пассажир упала, получив травму в виде перелома позвоночника. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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