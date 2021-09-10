Горняк22: По обвинению в убийстве брата перед судом предстанет житель города Барнаула — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в конце июня 2021 года в городе Барнауле обвиняемый, который вел асоциальный образ жизни, пришел домой к своему брату, где они совместно стали распивать спиртное. В ходе употребления спиртных напитков между родственниками произошел конфликт по поводу того, что мужчина хотел уйти на улицу, забрав с собой алкоголь. На почве личных неприязненных отношений обвиняемый нанес брату более 20 ударов по голове и телу, а также 8 ножевых ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, закрыв квартиру на ключ, скрылся с места происшествия. Тело погибшего через несколько дней обнаружили родственники.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал частично, утверждая, что вынужден был защищаться от нападения брата, однако следствием опровергнуты его доводы собранными доказательствами. Уголовное дело с утверждённым прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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