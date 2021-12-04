Горняк22: По итогам 11 месяцев 2021 года в Рубцовске зарегистрировано 125 ДТП » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По итогам 11 месяцев 2021 года на территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано — 125, в которых 10 человек погибло, 167 получили ранения различной степени тяжести. 24 факта связаны с несоблюдением очередности проезда.

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, профилактике, пресечению административных правонарушений связанных с нарушением правил проезда перекрестка и не предоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги, сотрудниками Госавтоинспекции 02.12.2021 было проведено профилактическое мероприятие «Перекресток-Контроль».

Фото: из архива редакции

Автор: vizitka01

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