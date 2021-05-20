Горняк22: По ходатайству следователя СУ СКР по Алтайскому краю в отношении жителя Михайловского района избрана мера пресечения и предъявлено обвинение в совершении изнасилования знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому предъявлено обвинение 30-летнему жителю Михайловского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей).
По данным следствия, ночью 14 мая 2021 года в одном из сел Михайловского района обвиняемый пришел к своим знакомым, с которыми стал распивать спиртные напитки. В ходе застолья мужчина, оставшись наедине с хозяйкой дома, предложил ей вступить с ним в интимные отношения. Женщина ответила отказом, после чего злоумышленник, высказывая угрозы, причинил 36-летней потерпевшей телесные повреждения, а затем изнасиловал.
По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Следствием проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова